Одесский стрелок Василий Ковальчук стал серебряным призером токийской Паралимпиады

На восьмой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония) одессит Василий Ковальчук выиграл серебряную медаль Игр-2020 в пулевой стрельбе.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Представитель Одесской области Ковальчук стал вторым в финале смешанных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в классе SH2, 10 метров (класс SH2 — спортсмены, которые используют специальную подставку, поскольку имеют нарушения, затрагивающие одну или обе руки).

До золота Василию не хватило чуть меньше одного очка.

Василий родился в Черкассах и лишился руки почти в 11 лет: один из школьных субботников проводился рядом с зоопарком, на территории которого жил в клетке гималайский медведь.Вася взялся за прутья клетки и медведь зубами перехватил его руку выше локтя.

Как сообщала Одесса News, одесситка Ирина Щетник сегодня, 1 сентября, выиграла вторую «бронзу» токийской Паралимпиады в пулевой стрельбе.

Таким образом, в активе паралимпийской сборной Украины уже 70 наград — 15 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовая.

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