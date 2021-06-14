Одесская теннисистка Катя Козлова в Бирмингеме сдалась после второй игры

Одесская теннисистка Екатерина Козлова, успешно начав борьбу за место в основной сетке на турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания) с призовым фондом 235 тысяч 238 долларов, проиграла во второй своей встрече и покинула турнир.

Об этом сообщает XSPORT.

В полуфинале квалификации Екатерина (№159 мирового рейтинга WTA) уверенно обыграла обладательницу wild card Эмили Уэбли-Смит (№473) из Великобритании — 6:2, 6:0.

Однако, в финале квалификации Козлова встретилась с американкой Коко Вандевеге (№224) и в трёх сетах уступила ей — 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

Как сообщала Одесса News, Екатерина Козлова не воспользовалась шансом выйти в четвертьфинал турнира Viking Open Nottingham — WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания), который состоялся в июне 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.