До Одессы не доехала: пограничники не впустили в страну российскую актрису

Пограничники не пропустили через украинско-молдовскую границу российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Об этом информирует в Telegram пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдовской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму», — говорится в сообщении.

Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре.

Пограничники отказали ей во въезде в Украину, поскольку на полуостров женщина попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, и запретили ей въезд в страну сроком на три года. Имя нарушительницы МВД не указывает, но отмечается, что женщина является известной в России актрисой озвучивания и дубляжа, а также певицей.

По данным Одесса News, речь идёт о Ларисе Брохман, уроженке Челябинска, российской актрисе озвучивания и дубляжа, певице, солистке бардовского трио «Мультики», лауреате Всесоюзного фестиваля авторской песни.

Одесса News в июне 2021 года опубликовала полный список российских актёров и певцов, которым Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину.

Фото: МВД, Госпогранслужба

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