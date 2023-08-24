Подарок Путина ко Дню независимости Украины: крушение самолёта с Пригожиным

23 августа в стране-агрессоре России сообщили, что в Тверской области РФ разбился самолёт бизнес-класса Embraer Legacy 600, в котором, предположительно, находился главарь признанной международной преступной организацией Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

В аварии погибли 10 человек, официально их личности не назывались. При этом, по данным Росавиации, Пригожин значился пассажиром упавшего самолёта.

Российские Telegram-каналы пишут, что перед падением самолёта местные жители слышали взрывы от работы ПВО.

СМИ также сообщили, что рядом с местом падения самолёта Пригожина, в 50 км от резиденции президента страны-агрессора РФ Владимира Путина на Валдае, стоят 4 дивизиона С-300, которые её охраняют.

По информации The Moscow Times, произошедшее с самолётом Пригожина и место падения не случайность, а, вероятнее всего, наказание за мятеж.»24 июня поход на Москву, 24 августа две ракеты. Всё логично. Самолёт упал буквально в 50 км от резиденции Путина», – говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден проинформирован о крушении самолёта. Как сообщила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, её цитирует CNN, что в администрации Байдена «видели эти сообщения». Если они подтвердятся, то «никто не должен быть удивлён».

Одесса News информировала, что 25 июня депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Гурулёв заявил: «только пуля в лоб – единственное спасение для Пригожина».

Дополнение. По состоянию на 7 утра, Росавиация опубликовала полный список летевших на самолёте Embraer, в котором, кроме Пригожина, находились Сергей Пропустин (наёмник ЧВК «Вагнер»), некто Евгений Макарян, Николай Матусев и Александр Тотмин, Валерий Чекалов (болгарский журналист, о котором писали, что это «страшный начальник службы безопасности Пригожина» и в течение многих лет преследовавший журналистов, которые писали о его боссе), Дмитрий Уткин (один из ключевых командиров ЧВК «Вагнер»), а также 3 члена экипажа: командир Алексей Левшин; второй пилот Рустам Каримов; бортпроводник Кристина Распопова.

Тела погибших при крушении бизнес-джета вывезли в 6 утра в машинах ритуальных услуг на судмедэкспертизу в Тверь. На месте происшествия до сих пор работают криминалисты.

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