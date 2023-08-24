Любые территориальные уступки ради прекращения войны запрещены Радой

Верховная Рада Украины 23 августа приняла проект постановления №9626, согласно которому исключила любые территориальные уступки ради прекращения войны.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ приняли 320 голосами.

«Восстановление территориальной целостности Украины в пределах её международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины являются ключевым условием завершения войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Прекращение войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, путём любых территориальных уступок государству-агрессору недопустимо», – говорится в постановлении.

В заявлении также предусмотрено, что Украина принимает и будет принимать все возможные меры для восстановления и обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, нарушенных Россией во время оккупации Крыма и города Севастополя.

Также это постановление законодательно закрепляет, что ни один гражданин Украины не должен подвергаться преследованиям или дискриминации, в частности, по признаку проживания на временно оккупированной территории, а всех виновных в преступлениях против мира, безопасности человечества и международного правопорядка надо привлечь к ответственности.

В постановлении отмечается, что на деоккупированных территориях должны возобновить работу украинская система образования и независимые СМИ, а вред, причинённый в результате вооруженной агрессии РФ, будет возмещён, в частности, государством-агрессором или за его счёт.

Как сообщала Одесса News, по мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, «Украина ступила на путь, который приведёт к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины».

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