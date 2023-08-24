В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Боровский, светлая память

В Подольской громаде Одесской области в последний путь провели своего земляка — Дмитрия Боровского, погибшего 24 июня 2023 года в Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook Подольская городская громада.

Провести 40-летнего земляка в последний путь и поддержать родных пришли 29 июня побратимы Дмитрия, близкие, знакомые, духовенство, неравнодушные жители, руководство городских и районных властей, депутаты Подольского горсовета. Образовав «живой коридор» уважения, присутствующие, стоя на коленях, простились с защитником.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в селе Новопетровка Раздельнянского района Одесской области простились с военным 79-й десантно-штурмовой бригады 24-летним Василием Григоренко.

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Фото: Подольская городская громада/Facebook

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