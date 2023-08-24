Ястремская победила британку в Нью-Йорке, а Байндль — американку в Чикаго

Теннисистки из Одессы Даяна Ястремская и Екатерина Байндль успешно выступают на теннисных турнирах в США.

Об этом сообщает спортивное издание XSPORT.

Так, Даяна Ястремская преодолела стартовый барьер отбора четвёртого в сезоне турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке. В поединке за выход в 1/2 финала квалификации Ястремская за полтора часа обыграла британку Хизер Уотсон — 6:3, 6:2.

Отмечается, что путёвку в финал отбора Ястремская разыграет с представительницей Канады Эжен Бушар.

Основная сетка Открытого чемпионата США в Нью-Йорке пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

Пятая «ракетка» Украины Екатерина Байндль (Козлова) пробилась в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) – Chicago Women’s Open – в Чикаго (США) с призовым фондом $115 тысяч.

В поединке второго круга соревнований Байндль за 1 час 50 минут обыграла американку Софи Чанг — 7:6 (7:1), 6:2, а путёвку в полуфинал она разыграет с победительницей матча между американкой Квинн Глисон и итальянкой Лучией Бронцетти. Турнир в Чикаго продлится до 26 августа.

Как сообщала Одесса News, первая ракетка Украины, одесситка Элина Свитолина отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Цинциннати (США), чтобы восстановиться после травмы.

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