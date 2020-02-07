Одесские теннисистки защищают честь Украины в составе национальной сборной в Эстонии

В столице Эстонии Таллинне 6 февраля начался турнир Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Об этом сообщает XSPORT.

В женская национальная сборную Украины по теннису вошли одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

В стартовом поединке Даяна Ястремская за 50 минут в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову — 6:2, 6:1.

Одесситка призналась, что добыть первую победу в чемпионате ей помогли полные трибуны.

«Было очень волнительно, особенно когда я начинала матч. Было много фанатов и все они, конечно же, сильно поддерживают и ожидают от тебя победы. Первые пару геймов чувствовала, что была немного зажатой. Последний поединок против Возняцки я, скажем откровенно, провалила. Поэтому было тяжеловато, но атмосфера выше всяких похвал. Особенно когда я выходила на корт, все болельщики начали громко меня поддерживать. Это было очень круто».

Во втором поединке матча Элина Свитолина за 1,5 часа взяла верх над Викторией Томовой — 7:6 (7:5), 6:3.

В третьем поединке матча украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая за 1 час 10 минут обыграли болгарский тандем Петя Аршинкова — Гергана Топалова — 6:2, 6:1.

Таким образом, женская национальная сборная Украины по теннису досрочно одержала победу в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

7 февраля украинки сыграют против сборной Хорватии, которая накануне обыграла соперниц из Болгарии — 2:1.

Та команда, которая займёт первое место в группе А, 9 февраля проведёт матч против сборной, которая возглавит группу В (Италия, Эстония, Австрия, Греция).

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Екатерина Козлова из-за травмы не поможет национальной команде в матчах Кубка Федерации.