Одесские теннисистки защищают честь Украины в составе национальной сборной в Эстонии

В столице Эстонии Таллинне 6 февраля начался турнир Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
Об этом сообщает XSPORT.
В женская национальная сборную Украины по теннису вошли одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
В стартовом поединке Даяна Ястремская за 50 минут в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову — 6:2, 6:1.
Одесситка призналась, что добыть первую победу в чемпионате ей помогли полные трибуны.
«Было очень волнительно, особенно когда я начинала матч. Было много фанатов и все они, конечно же, сильно поддерживают и ожидают от тебя победы. Первые пару геймов чувствовала, что была немного зажатой. Последний поединок против Возняцки я, скажем откровенно, провалила. Поэтому было тяжеловато, но атмосфера выше всяких похвал. Особенно когда я выходила на корт, все болельщики начали громко меня поддерживать. Это было очень круто».
Во втором поединке матча Элина Свитолина за 1,5 часа взяла верх над Викторией Томовой — 7:6 (7:5), 6:3.
В третьем поединке матча украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая за 1 час 10 минут обыграли болгарский тандем Петя Аршинкова — Гергана Топалова — 6:2, 6:1.
Таким образом, женская национальная сборная Украины по теннису досрочно одержала победу в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.
7 февраля украинки сыграют против сборной Хорватии, которая накануне обыграла соперниц из Болгарии — 2:1.
Та команда, которая займёт первое место в группе А, 9 февраля проведёт матч против сборной, которая возглавит группу В (Италия, Эстония, Австрия, Греция).
Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Екатерина Козлова из-за травмы не поможет национальной команде в матчах Кубка Федерации.