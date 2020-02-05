Одесская теннисистка: «Расслабляться никак нельзя»

Первая «ракетка» Украины, уроженка Одессы Элина Свитолина готовится к турниру теннисного Кубка Федерации, который стартует 6 февраля в Таллинне.

Одесситка отметила, что она рада снова играть в составе сборной и, кроме того, очень хочет выступить за национальную команду в Украине, сообщает Большой теннис Украины.

«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх», — сказала Свитолина.

«Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии. Но сейчас я бы не хотела забегать вперёд».

Теннисистка не допускает мыслей о расслаблении, занята постоянными тренировками пере Таллинном.

«Будет очень сложно, если ты проиграешь теннисистке, которая не стоит даже в топ-100. Расслабляться никак нельзя. Соперницы очень мотивированы обыграть более высоко стоящего, да ещё и в матче сборной. Думаю, будет нормально, если старт выйдет немного напряжённым и не всё будет идеально. Нужно настраиваться играть с первого мяча, так что мыслей о расслаблении нет никаких. Соперниц пока не разбирали, всё будет зависеть от состояния после завтрашних тренировок. Вечером будем садиться с капитаном и решать, кто сыграет с Болгарией».

Говоря о формате группового турнира Кубка Федерации, Свитолина сказала, что «такой формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своём одиночном матче, который я обязана выиграть».

В Эстонии тренируется сейчас и другая одесская теннисистка — Даяна Ястремская, которая также выступит за национальную сборную Украины.

Одесская теннисистка Екатерина Козлова из-за травмы не поможет национальной команде в матчах Кубка Федерации,

Как сообщала Одесса News, сборную Украины в Таллинне будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Капитан команды — Михаил Филима.

Сборная Украины сыграет в Первой группе Евро-Африканской зоны. 6 февраля в 16 часов украинки встретятся со сборной Болгарии, 7 февраля в 16.00 — сборной Хорватии. 8 февраля в 13.00 начнутся поединки за право выхода в плей-офф Мировой группы.