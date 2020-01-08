Свитолина, Ястремская и Козлова сыграют за сборную Украины в Таллинне

Сборная Украины по теннису определилась с заявкой на Кубок Федерации 2020 года, в которую включены три одесские теннисистки — Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

Об этом сообщила Федерация тенниса Украины.

Отмечается, что Матчи Первой группы Евро-Африканской зоны пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне.

Кроме трёх представительниц одесского региона в состав украинской сбоной включены также теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

Как сообщала Одесса News, согласно последнего рейтинга WTA от 6 января, среди украинок выше всех находится уроженка Одессы Элина Свитолина, занимающая пятое место. На 22-й позиции Даяна Ястремская, а Екатерина Козлова на 89-м месте.

Фото: Facebook