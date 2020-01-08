Спецборты для вывоза тел жертв авиакатастрофы в Иране готовы к вылету

Специальные борты для вывоза тел погибших в авиакатастрофе, произошедшей сегодня утром, 8 января, в Иране, подготовлены для отправки в Тегеран, но пока ожидается согласование иранской стороны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook.

«Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждём согласования иранской стороны для вылета», — отметил Глава государства.

По его словам, Министерство иностранных дел готовит и в ближайшее время обнародует списки пассажиров. Сейчас выясняется, кто точно сел в самолёт, чтобы не было расхождений. На месте событий, в аэропорту «Имам Хомейни», находятся посол и консул Украины в Иране.

По поручению Президента, аппарат СНБО создал оперативный штаб. Зеленский отметил, что все мероприятия держит на личном контроле.

Большинство погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана и Канады, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе # PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — написал Пристайко.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе и подчеркнул, что украинские власти продолжают расследование.

Как сообщала Одесса News, самолёт МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлёта из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране рано в среду. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По информации иранских СМИ, большинство погибших были гражданами Ирана, но на борту были также и иностранцы.

Руководители Украинского государства Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук уже выразили соболезнования семьям погибших пассажиров самолёта МАУ.

Детали авиакатастрофы уточняются.