«Моряки» обливались шампанским: повод — прощание с Первой лигой

В субботу, 12 июня, на футбольных полях Украины прошли матчи заключительного, 30-го тура чемпионата Первой лиги.

Как сообщает ФК»Черноморец», свой последний матч в Первой лиге «моряки» сыграли с командой «Волынь» из Луцка и выиграли со счётом 2:1, тем самым обеспечив себе второе место в Первой лиге и, соответственно, переход в Премьер-лигу.

«Черноморец» весь матч владел территориальным и игровым преимуществом. Большого количества голевых моментов «моряки» не создали, но, реализовав два из семи опасных эпизодов, добились уверенной выездной победы.

«Одержав победу в заключительном матче чемпионата страны 2020−2021 гг. «Черноморец» занял второе место в первой лиге. В следующем сезоне «моряки» будут выступать в премьер-лиге. Нет повода, чтобы не порадоваться и сегодняшней победе, и возвращению нашей команды в «элитное общество»!», — говорится в сообщении.

По этому поводу «моряки» встретили своего главного тренера Алексея Антонова в раздевалке брызгами шампанского.



Итоговая таблица такова: «Верес», — 68 очков, «Черноморец» — 61, «Металлист 1925» — 56, «Николаев» — 53, «Агробизнес» — 52, «Альянс» — 51, «Волынь» — 46, «Оболонь» — 43, «Горняк-Спорт» — 38, «ВПК-Агро» — 37, «Полесье» — 35, «Авангард» — 32, «Нива» — 31, «Прикарпатье» — 30, «Кремень» — 24, «Кристалл» — 13.



Право выступать в высшем дивизионе украинского футбола — Премьер-лиге, помимо «Черноморца», завоевали «Верес» и «Металлист 1925». Во Вторую лигу опустились «Кремень» и «Кристалл».

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года исполнилось 85 лет со дня основания футбольного клуба «Черноморец»

Видео: ФК»Черноморец»