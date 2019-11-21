Вторая «ракетка» Украины начала сотрудничество с новым тренером

Вторая “ракетка” Украины, одесситка Даяна Ястремская объявила о начале сотрудничества с новым тренером.

Им стал немецкий специалист Саша Бажин (Sascha Bajin), экс-наставник известных теннисисток Каролин Возняцки, Наоми Осаки и Виктории Азаренко, сообщает БТУ.

Ранее Саша Бажин также был спарринг-партнером Серены Уильямс, а в 2019 году успел поработать с Кристиной Младенович. По итогам сезона-2018 35-летний немецкий специалист стал обладателем приза «Тренер года» от Женской теннисной ассоциации (WTA).

“Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным. Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться исполнения моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки, и уверена, что у нас всё получится”, — написала Ястремская в Facebook.

Кстати. В конце сентября Даяна Ястремская завершила сотрудничество с бельгийцем Оливье Женомом и на турнире в Пекине работала вместе с израильским специалистом Яном Похтером. На последнем турнире сезона в Чжухае вместе с ней была российская экс-теннисистка и тренер Александра Караваева.

В 2019 году одесситка стала чемпионкой двух турниров WTA International — в Хуахине и Страсбурге, а в начале ноября обновила личный рекорд в мировом рейтинге — поднялась на 22 место.

Фото: БТУ, Facebook