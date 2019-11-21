ФСБ России уверяет, что Украине вернули судна в нормальном состоянии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что военные суда, возвращённые Украине, были в нормальном состоянии, и назвала «проблемой Украины» то, что украинская сторона за время перехода от Крыма до Очакова смогла «угробить» корабли.

Об этом сообщает РБК, комментируя предоставленный ФСБ видеоролик.

Орнул.'"Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", — говорится в сообщении. "На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны". (с) Gepostet von Andrey Soyustov am Donnerstag, 21. November 2019

«Военные суда были переданы Украине в нормальном состоянии, о чём свидетельствует видеозапись. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — заявили в ФСБ.

На опубликованном видео корабли сняты изнутри во время их нахождения на рейде и снаружи в момент их передачи украинской стороне и процедуры подписания актов приёма-передачи украинским представителям.

Президент Владимир Зеленский после осмотра катеров в Очакове отметил, что на катерах не хватает некоторого оборудования, а также части вооружения. Украина будет по этому вопросу обращаться к России. В Министерстве обороны сообщили, что с кораблей были демонтированы некоторые средства связи, навигационное оборудование, а также сантехника (унитазы), плафоны и розетки.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские судна «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу», которые осуществляли плановый переход от порта Одессы в порт Мариуполя. Во время агрессивных действий России 22 украинских моряка и 2 сотрудника СБУ были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

20 ноября корабли были доставлены в Очаков Николаевской области.