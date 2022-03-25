Генштаб уточнил название подбитого российского судна: Не «Орск», а «Саратов»

В Генштабе ВС Украины уточнили информацию относительно уничтоженного в Бердянске российского корабля.

В районе порта Бердянска был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», а не «Орск», — говорится в сообщении.

«В Азовской операционной зоне, по уточнённой информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск был уничтожен большой десантный корабль «Саратов», — уточнили в Генштабе.

Также добавили, что большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

Как сообщала Одесса News, 24 марта около 7 утра украинские военные нанесли удар по военной технике врага, которая находилась во временно оккупированном Бердянске.

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