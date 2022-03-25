Ломаченко остался в Украине, отказавшись от боя с Камбососом

Экс-чемпион в трёх дивизионах боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко не поедет на тренировки перед боем с абсолютным чемпионом в лёгком весе Джорджем Камбососом, а останется в Украине, заявив, что будет защищать свою страну.

Об этом сообщает XSPORT.

«Всё было сделано. Эгис Климас, менеджер Ломаченко, связался с министром спорта Украины. Он получил специальное разрешение, чтобы Ломаченко уехал, несмотря на то, что в его возрасте нельзя уехать, и устроил этот титульный бой в Австралии. Он сказал, что ему нет разницы, кто выдал разрешение, что он будет бороться, чтобы защищать свою страну», — объяснил ситуацию глава Top Rank Боб Арум.

Джордж Камбосос упрекнул Девина Хэйни и поставил ему в пример Василия Ломаченко, для которого бой является очеь важным: «Тебе были предложены условия ещё месяц назад, а ты лишь вилял. В то же время великий человек Василий Ломаченко ничего не усложнял и шёл на всё, чтобы бой состоялся. И уже всё было согласовано. Но у Ломы сейчас сражение поважнее, к чему я отношусь с огромным уважением».

Лу Дибелла, промоутер Камбососа заявил, что команда австралийца относится с пониманием к решению Василия Ломаченко остаться в Украине, вместо того чтобы уехать за границу и готовиться к поединку за все титулы.

«Как кто-то может ставить под сомнение, что битва, через которую он проходит, намного важнее любого боксёрского поединка? Мы заключили сделку с Ломаченко, это произошло буквально перед вторжением. Мы хотели дать ему любой шанс в пределах разумного, учитывая наш допустимый график. Мы не испытываем ничего, кроме полного уважения к его решению», — заявил промоутер.

Джордж Камбосос заявил: «Ломаченко, я уважаю твоё решение и полностью его понимаю. Молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и как только я вытру пол Девином, мы с тобой организуем поединок двух настоящих чемпионов. Благослови тебя Господь!».

Кстати. В отличие от Ломаченко, Александр Усик, отец троих детей, уехал из Украины, чтобы начать подготовку к бою с Энтони Джошуа.

Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко вступил в батальон территориальной обороны города Белгород-Днестровский.

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