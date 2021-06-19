У одесского «Черноморца» главный тренер и обновлённый состав игроков

Экс-главный тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз 21 июня возглавит одесский «Черноморец».

Об этом сообщает «Динамомания».

Отмечается, что в тренерский штаб 50-летнего специалиста также войдут два его помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, к которым могут присоединиться несколько местных специалистов.

«Скорее всего, Мороз также возьмёт с собой в новый клуб ряд игроков, хорошо известных ему по работе в «Динамо» U-21», — говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в «Черноморец» переходит сразу 6 футболистов киевского клуба, в частности, – Ярослав Надольский и Николай Михайленко.

Также были продлены аренды Вадима Мащенко, Даниила Сухоручко, Артура Ващишина и Романа Бодни, которые были арендованы у «Динамо» в зимнее трансферное окно. К ним может добавиться Артём Шулянский.

Не исключено появление и других футболистов «Динамо», которые не получат шанс закрепиться в первой команде.

Подчёркивается, что по итогам прошлого сезона «Динамо» U-21 под руководством Мороза завоевало чемпионский титул, но команда прекратила своё существование из-за расформирования молодёжного чемпионата Украины.

Как сообщала Одесса News, по итогам сезона 2020/21 «моряки» поднялись в УПЛ.

Фото: Динамомания,

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