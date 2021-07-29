Свитолина проиграла в полуфинале, но ещё сыграет за медаль, жаль, что бронзовую

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина проиграла представительнице Чехии Маркете Вондрушовой в полуфинале олимпийского теннисного турнира Токио-2020 – 3:6, 1:6.

Об этом сообщает XSPORT.

«На старте первой партии теннисистки обменялись брейками, после чего Свитолина единственный раз в матче вышла вперёд – 2:1. Затем на корте «царствовала» Вондрушова, которая не проигрывала геймы на своей подаче и периодически делала брейки. Как итог – разгромное поражениt украинки, без малейших шансов на положительный исход», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут. За это время Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из 1. Её соперница эйсов не подавала, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 5 геймов на приёме.

Таким образом, Свитолина 31 июля сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче за бронзу. В случае победы, это будет первая олимпийская медаль в истории украинского тенниса.

Тем не менее, в Токио Свитолина уже превзошла свой результат Рио-2016, когда у неё был четвертьфинал. Следуя этой тенденции, в Париже-2024 ждём финал от Элины.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина вышла в полуфинал одиночного разряда олимпийского турнира в Токио, обыграв итальянскую теннисистку Камилу Джорджи.

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