Измаильские пограничники осваивали новый вид спорта

Соревнования по SUP POLO состоялись вчера на реке Дунай между командами Измаильского пограничного отряда и «Измаил каяк клуба».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В соревнованиях приняли участие как любители, так и опытные спортсмены — младший лейтенант Ярослав Билинский, многократный чемпион Украины по гребле на байдарках и каноэ, двукратный участник чемпионата мира и Европы; Алина Макарова и Иван Улитенко, многократные чемпионы Украины и мира по SUP-бордингу.

Отмечается, что неопытные игроки играли на пакрафтах (лодки для спуска горными реками). Игра проводилась на специальном надувном поле (20 на 25 метров), которое, по словам основателя каяк клуба Вячеслава Макарова, в Украине есть только в Запорожье и в Измаиле и нет на реке Дунай ни в одной придунайской стране.

Безопасность на воде обеспечивал пограничный катер.

«Кроме игроков, на это действо собралась большая зрительская аудитория, которая заполонила побережья реки. Сразу после вбрасывания «мяча», начались настоящие водные баталии. Ни одна команда не хотела уступать. Кто падал с SUP-бордов, кто переворачивался с пакрафтов, но все снова поднимались, чтобы немедленно вступить в борьбу. В результате двух 15-минуток со счетом 3: 1 победу одержали юноши каяк клуба», — говорится в сообщении.

Игра на реке из-за течения сама по себе уже тяжёлая, к тому же в этот день выносливость игроков проверял сильный ветер.

Все участники получили невероятное удовольствие от игры, а зрители от её просмотра.

Таким образом, пограничники открыли для себя новый вид спорта и надеются, что юноши клуба в дальнейшем выберут для себя службу в пограничном ведомстве.

Как сообщала Одесса News. в августе 2020 года пограничники Измаильского отряда Морской охраны обнаружили в Ренийском районе Одесской области плантацию конопли. Стоимость обнаруженного зелья на «чёрном рынке» может достигать 40 млн грн.

Фото: Госпогранслужба