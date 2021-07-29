Глава ВРУ в Одессе посетил военно-медицинский центр Южного региона

29 июля Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил военно-медицинский клинический центр Южного региона во время рабочей поездки в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Отмечается, что Дмитрий Разумков ознакомился с работой медицинского учреждения, в частности, с функционированием ряда отделений, и пообщался с работниками военно-медицинского клинического центра.

Также Председатель парламента вручил награды Верховной Рады Украины медицинскому персоналу центра.

Кстати. Военно-медицинский клинический центр Южного региона был сформирован в 1797 году. Медучреждение работает в составе 21 клиники и 8 отдельных отделений. С 2014 года Центр осуществляет медицинское обеспечение эвакуации и лечения раненых и больных военнослужащих, пострадавших вследствие ситуации на востоке Украины.

Как сообщала Одесса News, Дмитрий Разумков начал свой рабочий визит в Одесскую область с посещения 28 июля торгового порта «Южный» в Одесской области.

Фото: ВРУ

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