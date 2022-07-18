Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил с рабочим визитом одесскую Бессарабию.

Об этом сообщается на странице ООВА в Facebook.

Отмечается, что в аграрных хозяйствах глава области лично ознакомился с ходом уборочной кампании урожая этого года, а на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности – с процессом производства важных продуктов питания.

Также Максим Марченко провёл рабочее совещание с аграриями южных районов Одесской области, в ходе которого обсудил ряд проблемных вопросов регионального агросектора.

«Продолжается жатва. Хочу поблагодарить всех наших аграриев, что мы с хлебом. Когда эти летние дни назывались «битвой за урожай», тогда это была вынужденная аллегория. Сейчас, к сожалению, жестокая реальность. Наши защитники защищают родную землю на фронте, а фермеры обеспечивают продовольственную безопасность. Так вот, одесские аграрии засевали украинские нивы – они и соберут наш хлеб. Мы не позволим российским оккупантам уничтожить или украсть ни колоска одесской пшеницы» – подчеркнул Максим Марченко.

Подчёркивается, что на сегодняшний день аграриями Одесской области обмолочено 40% засеянных площадей и намолочено более 900 тысяч тонн зерна. Главная хлебная культура — озимая пшеница — в среднем даёт по 23 центнера с гектара.

С такими показателям урожайности, по мнению Марченко, Одесская область будет полностью обеспечена продовольственным зерном для производства хлеба, муки и круп. Урожая хватит и для реализации на экспорт.

Как сообщала Одесса News, председатель ООВА Максим Марченко посетил 15 июля Белгород-Днестровский для проверки деятельности главы этого города Виталия Граждана и председателя соответствующего районного совета Григория Мельниченко.

Фото: ООВА/Facebook

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