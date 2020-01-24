Что делал Разумков в Одессе на Карантинном молу

23 января Одесский порт посетил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Как сообщает пресс-служба Администрации Одесского морского порта, спикер парламента встретился с портовиками на новом причале 2-к контейнерного терминала на Карантинном молу, которым оперирует компания с немецкими инвестициями ДП «КТО».

Отмечается, что в разговоре приняли участие начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» (ОФ ГП «АМПУ») Руслан Сахаутдинов, президент ДП «КТО» Филипп Свенс, генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин.

Руслан Сахаутдинов, в частности, ознакомил председателя Верховной Рады с текущим состоянием поэтапного строительства нового контейнерного терминала «Карантинный мол», отметив, что этот проект реализуется на принципах государственно-частного партнёрства Администрацией морских портов Украины совместно с инвестором — компанией ДП «КТО».

Обратил внимание спикера начальник администрации порта и на проблемных вопросах реализации проекта, в частности, финансировании завершения строительства гидротехнических сооружений, нормативе отчислений дивидендов ГП «АМПУ» в государственный бюджет.

Разумков отметил сложность условий труда на предприятии и поблагодарил сотрудников терминала за их важную для государства работу.

Как сообщала Одесса News, 23 января в Одессе с рабочим визитом пребывал Председатель Верховной Рады Украины, который посетил посетил Одесский военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Безкоровайного, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, ООО «Телекарт-Прибор».



Кстати. Немецкий логистический концерн HHLA (штаб-квартира — Гамбург) представлен в Одесском порту с 2001 года. ДП «КТО» («Контейнерный Терминал Одесса») — 100% дочерняя компания группы HHLA — является самым современным и крупнейшим контейнерным терминалом в Украине. В 2019 году здесь было обработано 391 438 TEU. ДП «КТО» также является единственным публичным терминалом в Украине, то есть обслуживает все морские линии и экспедиторов без какой-либо дискриминации. Компания обеспечивает рабочими местами более 460 высококвалифицированных специалистов.



Текущая пропускная способность терминала, которым оперирует ДП «КТО», составляет 850 000 TEU в год. Реализация проекта «Карантинный мол» предусматривает расширение пропускной способности до 1,2 млн. TEU. Компания ДП «КТО» имеет долгосрочный инвестиционный договор с АМПУ, утверждённый правительством Украины, для управления и развития контейнерного терминала до 2044 года.



На сегодняшний день группа HHLA инвестировала более 150 млн. евро в развитие производственных мощностей ДП «КТО» в Одесском порту. В 2020 году планируется инвестировать еще 20 млн. евро.

Фото: Администрация Одесского морского порта, пресс-служба ВРУ