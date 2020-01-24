Обвиняемый в убийстве Даши Лукьяненко сидит в общей камере одесского СИЗО

Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Одесской области Николай Тарасов сидит в общей камере: сейчас у него три соседа.

Об этом рассказала Пушкинская со ссылкой на Южное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Отмечается, что жалоб или заявлений по поводу содержания от него не поступали. За время его пребывания в СИЗО свиданий у Тарасова не было. Однако, они не запрещены. Согласно законодательству, возможны три встречи в месяц на время от одного до четырёх часов за раз.

Также в ведомстве добавляют, что Тарасов в СИЗО не работает. Он может это делать по собственному желанию и с разрешения суда или следователя, однако пока к труду не привлекался.

Как сообщала Одесса News, Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года по дороге в танцевальный кружок. 19 июня ее тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома Николая Тарасова. По данным следствия, он затащил девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но у него не состоялась эрекция. Тогда он ударил ребёнка острым предметом, а чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в выгребной яме.

Николаю Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребёнка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. Также прокуратура ходатайствовала о проведении комплексной психиатрической экспертизы Тарасова.

С декабря 2019 года дело рассматривает Раздельнянский райсуд. Пока состоялись три подготовительных заседания. Самым резонансным стало первое, где Тарасов заявил, что взять на себя вину в убийстве Даши его заставили правоохранители. После заявления он перестал давать комментарии на эту тему.

11 декабря 2019 года решением суда его перевели из изолятора временного содержания в одесское СИЗО.

9 января 2020 года в суд поступило ходатайство от руководства СИЗО с просьбой перевести подозреваемого в одиночную камеру в связи с угрозой для его жизни. Суд ходатайство отклонил, мотивируя тем, что оно было недостаточно обоснованным.

Фото: Пушкинская, Православная Одесса