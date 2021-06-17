Убийца и его жертва найдены мёртвыми в гараже в Великой Михайловке

Позавчера ночью в гараже жителя Великой Михайловки Одесской области полицейские обнаружили без признаков жизни с огнестрельными ранениями 36-летнего хозяина и его 30-летнего товарища из ближнего села.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, по словам очевидца, он выбежал из дома на выстрелы, которые доносились со двора соседа, и увидел, как тот целится из ружья в своего знакомого. Односельчанин попытался успокоить разъярённого соседа и уговорить убрать оружие, но тот не послушал его и спустил курок, попав товарищу в грудную клетку. Сосед побежал вызывать полицию, а владелец ружья тем временем выстрелил и себе в грудь.

По факту смерти хозяина дома полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», сведения же по факту смерти его гостя внесены в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Как сообщала Одесса News, полицейские задержали подозреваемого в умышленном убийстве местного студента, которое произошло на улице Кордонной в Одессе в июне 2021 года.

Фото: Отделение полиции №1 Раздельнянского РВП

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