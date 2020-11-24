Гибель измаильского охотника: случайность или убийство

45-летний житель Измаильского района Одесской области получил смертельное пулевое ранение из ружья во время охоты возле села Озёрное.

По предварительной информации сотрудников Измаильского отдела полиции, выстрелил в мужчину 51-летний приятель, спутав его в камышах со зверем.

«Пострадавший скончался на месте», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели охотника: с места происшествия изъяли ружья обоих охотников и отправили на экспертизу, фигуранта доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Для установления окончательной причины смерти мужчины тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщала Одесса News, 19 ноября в Болградском районе Одесской области полицейские оперативно задержали 26-летнего подозреваемого в убийстве 43-летней одинокой женщины. Причина убийства — «голос», который приказал подозреваемому нанести 6 ножевых ранений жертве.