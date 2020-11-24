В Одессе на транспорте работают контролёры, проверяющие наличие масок

В Одессе с понедельника на маршруты общественного транспорта вышли контролеры, проверяющие наличие масок у пассажиров.

Об этом в ходе еженедельного видеоотчёта сообщил и.о. заместителя Одесского городского головы – директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

По его словам, сотрудники отдела контроля «Одесского городского электротранспорта» уже начали свою работу. Они будут проверять наличие масок у пассажиров городского транспорта. Если пассажиры отказываются надевать маску — контролёры будут вызывать полицию.

«К большому сожалению, мы живём в период карантина, и данные, которые мы получаем о количестве заболевших людей в Одессе, далеко не утешительны. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям и гостям города, которые пользуются общественным транспортом и посещают общественные места: в обязательном порядке носите маски», — отметил Дмитрий Жеман.



Как сообщала Одесса News, маски необходимо носить в общественных местах и на всех видах транспорта. Штраф — от 170 до 255 гривен. Соответствующий закон вступил в силу 21 ноября.

Также действует ограничение на количество пассажиров в салоне транспорта — не больше количества сидячих мест, иначе водитель может получить штраф в 17 тысяч гривен.