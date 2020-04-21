Одесская епархия продолжает помогать медработникам

Одесская Епархия продолжает помогать медицинским работникам всех городских станций скорой помощи и областному центру медицины катастроф.

Об этом сообщает Православная Одесса.



Сотрудники городских станций скорой помощи, которые без выходных и отдыха, оказывают необходимую помощь нуждающимся, получили пасхальные подарки, праздничные продуктовые наборы от ресторана «Рыба». В день Светлого Христова Воскресения медперсонал более 10-ти станций получил от священнослужителей пакеты с различными праздничными блюдами и пасхальными куличами.

Представители Одесской епархии передали средства индивидуальной защиты Одесскому областному центру медицины катастроф для бригад скорой медицинской помощи. От имени Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря, а также Свято-Георгиевского храма (на 411 батарее), храма святителя Спиридона и Адриано-Наталиевского храма врачам скорой помощи были вручены 500 защитных костюмов для выездов на вызовы с предполагаемым заражением коронавирусной инфекцией, 300 защитных респираторов типа FP2, 50 защитных респираторов многоразового пользования, а также 5 тысяч резиновых перчаток.



Как отметил наместник Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря, архиепископ Овидиопольский Аркадий, несмотря на начатую некоторыми средствами массовой информации кампанию по дискредитации Украинской Православной Церкви, Одесская епархия УПЦ каждый день демонстрирует не только точное соблюдение всех правил карантина и рекомендаций Министерства Здравоохранения Украины, но и активно участвует в борьбе за здоровье всех граждан Украины, не только словами, но и делами. Как информировала Одесса News. в марте-апреле 2020 года свыше 7 миллионов гривен было направлено представителями бизнеса на помощь в организации мероприятий по противодействию COVID-19 в Одессе.

Фото и видео: Одесская епархия УПЦ