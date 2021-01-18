Семь маленьких одесситов заболели коронавирусом за последние сутки

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей (четыре девочки и три мальчика).

Все они находятся на амбулаторном лечении.

Всего на 18 января в Одессе зарегистрированы 35 157 случаев COVID-19, в т.ч. за последние сутки 106.



На лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице сегодня находятся 169 пациентов с COVID-19, из них 51 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 118 пациентов, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили шесть человек с подозрением на COVID-19.

35 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 22 человека — в ГКБ №10, 64 человека — в городской больнице №5, девять детей — в детской городской больнице №3.



По данным на 16:00 17 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 340 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 163 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 28 896 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 5 641 одессит.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.