Очередные встречи баскетбольных команд для одесских спортсменов были неудачными

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

17 января БК «Николаев» победил дома «Одессу» 81:63. Самые результативные игроки матча: Макс Конате и Деррик Колтер (оба «Николаев») — по 16, сообщает БК «Одесса».

«Первая половина встречи прошла с абсолютным превосходством хозяев площадки. «Николаев» выиграл первую половину игры с преимуществом в 7 очков. В третьей четверти подопечным Олега Юшкина удалось навязать сопернику свою игру и перед заключительной 10-минуткой сократить отставание до 3 очков. В начале четвёртой четверти одесситам удалось выйти вперёд, однако «Николаев» продемонстрировал отличную игру в защите и атаке, выиграв 10-минутку +15 очков. Финальный счет встречи 81:63 в пользу МБК «Николаев», — говорится в сообщении баскетбольного клуба.

21 января БК «ОДЕССА» сыграет с южненским «Химиком».

В воскресенье «Черкасские Мавпы» обыграли дома «Химик» (Южный) 79:77. Самый результативный игрок матча: Дион Райт («Черкасские Мавпы») — 24.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 28 (15), «Днепр» — 26 (15), «Тернополь» — 26 (16), «Химик» — 26 (16), «Прометей» — 25 (15), «Запорожье» — 24 (16).

Как сообщала Одесса News, в предыдущем туре матчей «Черкасские Мавпы» победили на своей площадке «Одессу» 71:62, а «Химик» (Южный) обыграл на выезде «Николаев» 86:78.

Фото: БК «Одесса» и «Химик»