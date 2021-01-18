Не кипишуйте: Офис президента сказал, сколько мы будем платить за газ и свет

Офис Президента Украины дал разъяснение по ситуации на рынке газа и тарифах на электричество.

Президентские объяснения по поводу обоснованных протестов жителей Украины относительно повышения тарифов на коммунальные услуги обнародовала пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

В материале, в частности, говорится, что с августа 2020 года в Украине работает рынок газа, на котором действуют десятки поставщиков, каждый из которых предлагает потребителям свою цену и свои тарифные предложения. «Единого государственного тарифа на газ больше нет и не может быть», — подчёркивается в документе.

Офис Президента предлагает нам сделать выбор поставщика. «Это не требует какого-то переподключения сетей или других технических решений, это можно сделать в дистанционном формате — например, через «Приват-24» или кабинет потребителя газа», — советуют в разъяснении, рекомендуя как самый выгодный —

государственный «Нафтогаз».

В качестве причины увеличения газовых тарифов в Украине стало увеличение цены на газ в декабре-январе 2020-2021 годов в Европе (вроде как не закачивались летом в подземные хранилища Украины большие объёмы газа по рекордно низким ценам, — ред.).

Осознавая, что из-за сезонных колебаний и непрозрачную работу олигархических поставщиков газа, уже в феврале цена газа для большинства украинский могли бы вырасти до 12 гривен за кубометр и выше, государство установило верхнюю границу для цены от любого поставщика, а именно: 6, 99 гривен за кубометр.

Такая цена будет действовать для потребления газа с 1 февраля (за январь нам придётся раскошелиться по новым тарифам, — ред.)

С 1 февраля также будет ограничен и тариф на распределение газа — «услуга», которую люди вообще не воспринимают.

«После внесения Верховной Радой соответствующих изменений в законодательство тариф на распределение во всей стране не будет выше, чем 1,79 гривен», — обрадовал Офис Президента.

Почему нельзя применить ограничения по ценам на газ и его доставку уже с 1 января, а не с 1 февраля?

Ответ чрезвычайно прост: «Государство не может просто отменить рынок газа и вернуться к старой модели фиксированных цен и перекладывание всех убытков в газовой сфере на государственный бюджет или на государственный Нафтогаз. Это может привести только к банкротству государства. Государство защищает от наиболее высоких цен, которые прогнозируются в феврале (12 гривен за куб и выше), учитывая сложившуюся ситуацию сейчас на рынках в Европе».

Что будет с остальными тарифами — в частности, на тепло и воду?

В этой части Офис Президента полностью перекладывает ответственность на местную власть.

«Это ключевой вопрос для местной власти по всей стране. Именно на местном уровне контролируется, как работают теплокоммунэнерго и поставщики воды. Важно — проверить обоснованность тарифов и не допускать завышения».

Что будет с тарифом на электричество?

«Для всех бытовых потребителей будет действовать цена за электричество 1,68 гривен. Для тех, кто использует электричество для отопления, Правительство предусмотрит специальный механизм субсидий».

(Ждите, — ред.).

Как сообщала Одесса News, по Одесской области прокатилась волна протестов против повышения с января 2021 года коммунальных тарифов.