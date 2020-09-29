«Нафтогаз» в октябре не будет повышать цену на газ для населения, поскольку рыночные факторы позволили Группе «Нафтогаз» сохранить его стоимость на уровне сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Таким образом, ГК «Нафтогаз Трейдинг» в октябре будет поставлять газ оптовым потребителям, которые уже заключили договоры, по цене сентябрьского ресурса. Для розничных клиентов ГК «Нафтогаз Украины» сохраняются сентябрьские цены — «Месячный» (4,7 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки (распределения) и «Годовой» (5,24 грн/куб. м с НДС, без стоимости доставки (распределения).

Ценовые предложения в октябре останутся неизменными как для оптовых покупателей (трейдеров, газсбытов) ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», так и для бытовых клиентов ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Как сообщала Одесса News, с 1 августа в Украине открылся полноценный рынок газа для населения. Цены на газ определяются рынком, а потребитель может свободно менять поставщика.