За БК «Одесса» будет играть американец Дрю Брэндон

Клуб украинской баскетбольной Суперлиги «Одесса» был вынужден срочно искать замену американцу Джейвону МакКормику, который не может приехать в Украину из-за проблем с документами.

Как отметил главный тренер одесского клуба Олег Юшкин, сезон в составе команды начнёт другой защитник из США Дрю Брэндон, сообщает пресс-служба ФБУ.

Прошлый сезон Дрю Брэндон сыграл в двух чемпионатах. В немецком он представлял «Швеннинген» (вторая Бундеслига), где набирал 11,6 очка, делал 6,3 подборов, 3,9 передачи в среднем за матч. В составе польской «Легии» игрок имел за игру 8,2 очка и 5 подборов.

До этого 28-летний баскетболист выступал за польские команды «Кошалин» и «Энерга», финский «Кувот», немецкий «Байер» и румынский «Феникс».

«Джейвона МакКормика мы подписали ещё 8 августа и с того момента ожидали, когда он сделает паспорт, — рассказал Юшкин. — Его агент нам сообщил, что Джейвон потерял свой документ. Он подал необходимые бумаги, чтобы срочно сделать новый. Все это время мы ожидали, когда он получит паспорт. Однако уже остаётся очень мало времени до «Финала четырёх» Кубка Украины и встреч чемпионата. Поэтому мы приняли решение подписать другого баскетболиста. Вместо МакКормика будет играть Дрю Брэндон, который имеет опыт выступлений в Европе. Надеемся, что ему не нужно много времени на адаптацию».

Как сообщала Одесса News, в Лос-Анджелесе (США) состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его дочкой, которые погибли в январе 2020 года в авиакатастрофе.