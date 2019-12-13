Одесские баскетболисты выиграли у Запорожья, южненцы проиграли «Прометею»

Баскетбольный клуб «Одесса» заработал шестую победу на чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Поединков всего 12, сообщили в Украинской федерации баскетбола.

Спортсмены победили в домашнем матче с командой из Запорожья со счётом 94:84. С начала поединка хозяева вели в счёте, опережая соперников на 10 очков. После перерыва гостям удалось сократить разрыв до 4 очков, после чего он увеличился до 12.



Разрыв сохранялся до финального свистка. Правда, в конце матча команда осталась без лидера и защитника Брюса Месси, который травмировался и, прихрамывая, покинул площадку. Кроме того, тренер Валерий Плеханов также покинул игру из-за ссоры с арбитром.

Отмечается, что защитник команды Брюс Месси признан лучшим игроком недели в Суперлиге. В матче против столичной команды он набрал 34 очка, совершил 9 подборов, отдал 7 передач и сделал 5 перехватов.



«Прометей» пока возглавляет турнирную таблицу. Новичок Суперлиги победил на выезде чемпиона страны «Химик» 93:84.

В Южном команда из Каменского всё время была впереди и уверенно довела дело до победы. — 93:84.

На сегодняшний день у «Прометея» — 22 очка (12 матчей). «Днепр» занимает второе место — 20 (11). «Химик» поднялся на 3-е место — 19 (12).

Фото: УФБ