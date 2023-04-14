Сборным Украины запрещено участие в соревнованиях, где будут атлеты из России

Сборным Украины официально запрещено участие в соревнованиях, где будут представлены атлеты из России или Беларуси.

Соответствующий приказ от 12 апреля опубликован на сайте Министерства молодёжи и спорта. Его подписал не министр Вадим Гутцайт, а его заместитель Матвей Бедный.

Запрет касается олимпийских, неолимпийских и параолимпийских видов спорта. В случае нарушения норм приказа спортивные федерации могут быть лишены статуса национальных, говорится в документе.

Приказ, в частности, предусматривает:

запрет официальным делегациям участвовать в турнирах с российскими и белорусскими атлетами;

отзыв из командировок официальных делегаций при участии на турнирах, где соревнуются российские и белорусские спортсмены;

обеспечение возвращения участников этих официальных делегаций на территорию Украины или в места, откуда их отправили при выявлении фактов, предусмотренных в п.2;

мониторинг спортивными федерациями возможного участия атлетов из России и Беларуси на международных соревнованиях;

мониторинг участия представителей всеукраинских спортивных федераций со статусом национальных, а также атлетов, которые их представляют, в международных спортивных соревнованиях с участием спортсменов из России и Беларуси;

подачу соответствующих документов для лишения сборных статуса национальных в случае выявления нарушений.



Для справки. 28 февраля 2022 года исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие, как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года спортсмены Одесской области завоевали 4 золотые медали на чемпионате Украины среди юниоров по вольной борьбе.

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