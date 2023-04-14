В США задержали подозреваемого в утечке Пентагоновских документов

Американские правоохранители задержали Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных документов Пентагона.

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на канал CNN и официального представителя США.

Отмечается, что 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра опубликовал секретные данные в соцсети Discord.

Тейшейру задержали сотрудники ФБР.

СМИ пишут, что утечку, в которой подозревают Тейшейру, Пентагон считает «преднамеренным, преступным актом».

Как сообщала Одесса News, 7 апреля в социальных сетях обнаружили новую партию американских секретных документов по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В «слитых» документах, в частности, отражены оперативные отчёты и оценки возможностей Вооружённых сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, содержится информация о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

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