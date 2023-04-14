В рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Time вошли две украинки



Американский журнал «Time» 13 апреля опубликовал ежегодный список самых влиятельных людей планеты – Time100. В список вошли две украинки: первая леди Елена Зеленская и правозащитница, нобелевский лауреат Александра Матвийчук.

Об этом сообщает издание «ГОРДОН» со ссылкой на «Time».

Они попали в категорию «Лидеры», а Зеленская её возглавила.

Статью о жене президента Украины написала первая леди США Джилл Байден. Она отметила, что впервые встретила Зеленскую, когда посещала Ужгород в 2022 году.

«Инстинктивно мы обнялись — две матери, две нации, объединившиеся ради мира… Она могла забрать свою семью и сбежать. Какая мать стала бы осуждать её? Тем не менее она остаётся. Она остаётся, потому что свобода и демократия заслуживают защитников. Она остаётся, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана показаться маленьким. Она остаётся ради своих детей – ради их будущего и будущего всех украинцев», – говорится в статье первой леди США.

Статью о Матвийчук написала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она отметила, что 39-летняя Матвийчук «посвятила свою жизнь защите демократии».

«Работа, которую делают Александра и её организация, так актуальна и важна. Документируя зверства России, она доказывает, что женщины – не просто жертвы войны, они могут быть проводниками мира и справедливости», – написала Клинтон.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский вошёл в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

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