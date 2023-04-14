В Одессе провели акцию «Пасхальное дерево мира»

В канун Пасхальных праздников в учебных заведениях коммунальной собственности территориальной общины Одессы в рамках благотворительного марафона «К светлому дню – светлые поступки» проводится акция «Пасхальное дерево Мира».

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 13 апреля в Городском саду одесские учащиеся присоединились к этой акции.

«Представители Парламента старшеклассников Одессы, учащиеся заведений общего среднего образования и воспитанники заведений внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о графике Пасхальных богослужений в храмах Одессы и работе в праздничные дни городского электротранспорта и маршрутных автобусов.

Фото: «Одесса»

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