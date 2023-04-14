В Одессе провели акцию «Пасхальное дерево мира»

В канун Пасхальных праздников в учебных заведениях коммунальной собственности территориальной общины Одессы в рамках благотворительного марафона «К светлому дню – светлые поступки» проводится акция «Пасхальное дерево Мира».
Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 13 апреля в Городском саду одесские учащиеся присоединились к этой акции.
«Представители Парламента старшеклассников Одессы, учащиеся заведений общего среднего образования и воспитанники заведений внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками», — говорится в сообщении.
Одесса News информировала о графике Пасхальных богослужений в храмах Одессы и работе в праздничные дни городского электротранспорта и маршрутных автобусов.
Фото: «Одесса»
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.