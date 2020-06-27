Как в Европе переносят коронавирус дети

Первые клинические исследования детей в возрасте от трёх дней до 18 лет, заразившихся коронавирусом, продемонстрировали преимущественно лёгкую форму течения болезни и низкий показатель летальности — менее 1%.

О результатах европейского исследования, опубликованного в специализированном журнале «Lancet Child & Adolescent Health», сообщила радиостанция Europe-1, пишет Укринформ.

«Смерть в результате COVID-19 среди детей встречается реже чем в 1% случаев, поскольку заболевание в их организме преимущественно протекает в лёгкой форме», — об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в 82 европейских учреждениях здравоохранения.

Группа экспертов из Великобритании, Австрии и Испании исследовала состояние здоровья 582 заражённых детей, пришла к выводу, что лишь четверть из них нуждалась в лечении из-за наличия сопутствующих заболеваний. При этом умерли четыре подростка в возрасте старше 10 лет, двое из которых имели серьёзные проблемы со здоровьем. 8% или 48 детям из 582 необходимо было лечение в отделениях интенсивной терапии.

Вместе с тем специалисты отмечают, что дети, у которых выявлены дополнительные вирусы в дыхательных путях вместе с SARS-CoV-2, скорее всего будут нуждаться в интенсивной терапии. «Это будет иметь важные последствия для будущего зимнего сезона, когда простудные инфекции и грипп встречаются чаще», — подчеркнула одна из авторов исследования, доктор Бегонья Сантьяго Гарсия университетской больницы Мадрида. Её коллега из Института детского здоровья при университетском колледже Лондона Марк Тебрюгге заключает, что «в целом подавляющее большинство детей и молодёжи имеет лишь лёгкую форму болезни».

Кстати. По состоянию на утро 27 июня в мире зарегистрировано 9 909 965 (+195 160 за сутки) случаев коронавируса. Из них 496 691 летальных (+4 835).

В первую пятёрку стран по наибольшему количеству заболевших входят:

США — 2 552 956 (+48368)

Бразилия — 1 280 054 (+87 580)

Россия — 620 794 (+6 800)

Индия — 509 446 (+18 276)

Великобритания — 309 360 (+1 380).

Среди стран с наибольшим количеством умерших входят: США — 127 640 (+860), Бразилия — 56 109 (+1 055), Великобритания — 43 114 (+116), Италия — 34 709 (+31) и Испания — 28 338 (+5).

Украина по количеству заболевших сегодня находится на 35-м месте мирового рейтинга.

Как сообщала Одесса News, в США стали употреблять больше алкоголя во время пандемии коронавируса.