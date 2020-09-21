Темпы распространения COVID-19 в Европе очень тревожные

Председатель Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает «очень тревожными» темпы распространения коронавируса в странах Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mirror.

По словам Клюге, на фоне начала второй волны пандемии коронавируса в таких странах, как Испания и Франция, более половины европейских стран сообщили об увеличении на 10% количества случаев заболевания в течение последних двух недель.

В частности, на прошлой неделе в Европе зафиксировали более 300 тысяч новых случаев COVID-19. Это превышает соответствующий показатель во время первого пика заболеваемости в марте и вызывает серьёзное беспокойство.

При этом Клюге отметил, что строгие карантинные меры привели к уменьшению количества случаев COVID-19 до «рекордно низкого уровня» в июне. Но с тех пор, как ограничения были ослаблены, количество случаев заболевания быстро растёт в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания.

По данным Worldometer, на утро 21 сентября в мире зарегистрировано 31 240 262 случая заражения коронавирусом, в том числе 965 068 летальных, выздоровели 22 835 459 человек.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом в Европе — в Испании, Франции и Великобритании. Украина находится на 25-м месте в мире в этом списке.

Как сообщала Одесса News, днями Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в мире с пандемией COVID-19 выходит из-под контроля.