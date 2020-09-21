COVID-19 в Украине: за сутки 2 675 случаев, смертельных — 26

В Украине за минувшие сутки выявили 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.
Согласно этим данным, в целом в Украине с начала пандемии коронавирус подтверждён у 178 353 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 26 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 3 583 летальных случая.
В то же время выздоровели за сутки 672 больных COVID-19, всего от коронавируса вылечились 78 184 человека.
Больше всего больных за сутки выявлено в городе Киеве (275), Харьковской (245), Львовской (201), Тернопольской (192) и Хмельницкой (192) областях.
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 сентября, Украина находится на 25-м месте в мире в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.