COVID-19 в Украине: за сутки 2 675 случаев, смертельных — 26

В Украине за минувшие сутки выявили 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, в целом в Украине с начала пандемии коронавирус подтверждён у 178 353 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 26 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 3 583 летальных случая.

В то же время выздоровели за сутки 672 больных COVID-19, всего от коронавируса вылечились 78 184 человека.

Больше всего больных за сутки выявлено в городе Киеве (275), Харьковской (245), Львовской (201), Тернопольской (192) и Хмельницкой (192) областях.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 21 сентября, Украина находится на 25-м месте в мире в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.