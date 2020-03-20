Украинский вирусолог: Мы преодолеем пандемию, если не заболеем все одновременно

Своё мнение о распространении коронавирусной инфекции в мире, в т.ч. в Украине, как с ней бороться и как её победить, рассказала в своём интервью агентству Укринформ доктор медицинских наук, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского Алла Мироненко.

Предлагаем читателю Одессы News наиболее интересные высказывания украинского вирусолога, которая более 40 лет занимается вирусами.

Алла Петровна, относительно возникновения Covid-19 была разная информация – и что китайцы заразились им от летучих мышей, и что это была утечка из секретной лаборатории. Какой версии придерживаются медики?

— Генетическая информация вируса на 98 процентов подобна генетической информации коронавируса, который присущ летучим мышам. Поэтому учёные склонятся к тому, что это вирус именно животного происхождения.

Что касается утечки из секретной лаборатории… А что имелось в виду? Что кто-то разрабатывал какое-то биологическое оружие против своего народа или против кого-то?

Кроме того, этот вирус оболочечный, неустойчивый, а в качестве биологического оружия используются или устойчивые в окружающей среде возбудители, например, такие, которые могут сохраняться в виде спор, или такие, которые могут быстро вызывать острую тяжёлую болезнь у молодёжи (потенциально – военных). То есть, его характеристики не соответствуют признакам биологического оружия.

Какие отличия коронавируса Covid-19 от тех, с которыми человечество уже сталкивалось?

— Вирусов, которые могут поражать человека, очень много, у всех у них тропность (сочетаемость с чем-то, направленность на что-то — авт.) к различным тканям – одни поражают печень, другие – лёгкие, третьи – нервную ткань, другие кожу, лимфатические узлы и прочее.

Covid-19 тропный к лёгким, поэтому он вызывает именно пневмонию.

Существует пять видов коронавирусов, присущих человеку, которые вызывают обычные респираторные заболевания без осложнений.

Известен ещё один коронавирус SARS, который недолго циркулировал в 2002-2003 годах. Тогда им переболело около 8 тыс. людей, то есть не так уж и много, но уровень летальности был довольно высокий – умерло более 900 человек. Однако благодаря ограничительным мерам с ним удалось справиться. Сейчас он исчез.

Можно ли как-то определить «день рождения» вируса Covid-19? Какова точка отсчёта его появления?

— У меня такое впечатление, что сначала его довольно долго замалчивали. Он якобы возник в ноябре, о нём стало известно в декабре, причём тогда говорили, что он не передаётся от человека к человеку. А потом, когда заболеваемость уже нельзя было сдерживать, узнали, что он передаётся.

Конечно, есть первый больной, у которого был обнаружен Covid-19, но точная дата его появления неизвестна.

Почему коронавирус заражает не всех подряд, а выборочно, например, жена Джастина Трюдо заболела короновирусом, а он – нет. Так же первый больной в Украине черновчанин заразился, а жена – нет.

— Во-первых, потому, что иммунная система у людей разная. Во-вторых, мы пока недостаточно знаем об этом вирусе. Поэтому никто не может объяснить, например, почему при других респираторных инфекциях, за исключением риновирусной, дети болеют первыми, а тут наоборот – он чаще поражает взрослых.

Сегодня появляются противоречивые данные относительно устойчивости коронавируса. В частности, учёные из Сингапурского национального университета недавно выявили первые изменения в геноме коронавируса, что говорит о его «ослаблении». А учёные Калифорнийского университета, наоборот, заявляют, что новый коронавирус Covid-19 способен выживать вне человеческого организма в течение 2-3 суток. Так всё же – насколько он устойчив?

— Оболочечные вирусы вообще не устойчивы. Их устойчивость зависит от температуры окружающей среды и влажности. В высушенном виде, я думаю, он погибает быстро.

Кроме того, Covid-19 погибает от любых дезинфектантов, которые содержат спирт, хлор, перекись водорода, альдегиды, четвертичные аммониевые соединения, гуанидины и тому подобное. То есть это свидетельствует, что он неустойчив.

Были прогнозы, что коронавирус сможет циркулировать и летом, поскольку им сейчас болеют и в странах Южного полушария, где сейчас высокая температура воздуха.

— Пока что у нас небольшой опыт, чтобы что-то прогнозировать. Я думаю, что Covid-19 превратится в обычного респираторного возбудителя, поэтому мы не будем иметь с ним дела летом, а только в холодные поры года.

Выработался ли иммунитет против коронавируса у тех, кто уже переболел?

— Конечно, если они выздоровели! Это же иммунная система с ним справилась, их же не химическими средствами лечили! Ведь действенные лекарства против этого возбудителя пока не успели разработать.

Есть ли сегодня основания для апокалиптических прогнозов относительно того, сколько людей переболеет коронавирусом? Озвучивались цифры, что, например, в Германии он поразит 70 процентов населения, в Великобритании – 80 процентов.

— Возможно, действительно переболеет много людей, но мы очень надеемся, что это будет не одновременно. А если это будет не одновременно, то мы это выдержим – я имею в виду и иммунную систему людей, и системы здравоохранения. Я хочу подчеркнуть, что 80 процентов людей, которых коронавирус поражает, выходят из болезни без осложнений – это очень оптимистичная информация!

Почему же тогда такая разная картина с коронавирусом в Китае и в Италии? Ведь Китай уже якобы укротил пандемию, а в Италии количество больных постоянно растёт, и очень большая смертность.

— У каждой нации свой менталитет – это во-первых. Вспомните, что в Китае сначала просто закрыли 11-миллионный город, ограничили передвижение, военные стояли – все контролировали и никого никуда не пускали без масок. И сравните, как сначала отнеслись к средствам предосторожности в Италии – не носили масок, игнорировали запрет никуда не выходить, здороваться за руку, целоваться при встрече и тому подобное.

Во-вторых, в Италии средняя продолжительность жизни 78 лет, а средний возраст умерших от коронавируса итальянцев 79,5 года – до такого возраста во многих странах вообще мало кто доживает!

То есть, вы поддерживаете введение в Украине и других странах строгих ограничительных мер?

— А какой выход? Если мы не хотим, чтобы все заболели одновременно, это нужно было сделать!

Сейчас учёные во всем мире работают над разработкой вакцины. Когда можно ожидать её появления и станет ли она панацеей от Covid-19?

— Вакцина уже разработана в США, но она должна соответствовать определённым требованиям – формировать защитный иммунитет и не вызвать побочных реакций. Чтобы убедиться в её эффективности, нужно провести исследования на добровольцах. В США сообщили, что уже начали это делать. Если у американцев всё получится, то сначала они обеспечат вакциной своё население – по крайней мере, группы риска, то есть людей преклонного возраста, а затем, возможно, будут продавать другим.

В Украине разработкой вакцины от коронавируса никто не занимается. У нас вообще не изготавливается ни одна вакцина, потому что это дорогостоящее производство, в него нужно вложить деньги, которые потом не вернутся.

То есть, есть два варианта – или чтобы в стране была политическая воля, большие средства и чтобы было кому этим заниматься, или закупать вакцины за рубежом, как это сейчас делает Украина, чтобы иметь безопасные проверенные вакцины и не вкладывать деньги в производство.

Когда вакцина против Covid-19 появится, прививки надо будет делать всему населению планеты?

— Во-первых, неизвестно, будет ли она эффективной, а во-вторых, возможно, этот вирус потеряет агрессивность – и прививки вообще будут не нужны, или будут вакцинировать только людей после 60 лет. Поэтому пока много вопросов остаются открытыми.

Какие сопутствующие болезни осложняют течение заболевания коронавирусом?

— У нас пока нет собственного опыта, но, по данным ВОЗ, это гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, онкологические заболевания.

Сейчас можно услышать прогнозы, что пандемия вируса Covid-19 продлится до двух лет. Достаточно ли на сегодня данных для таких предположений?

— Это стандартное развитие пандемии, вызванной новым возбудителем.

В прошлом веке было четыре пандемии гриппа, а также у нас есть опыт последней пандемии гриппа 2009-2010 гг. Пандемия обычно длится до двух лет, но «перемещается» между полушариями: когда зима в Северном полушарии, то заболеваемость превалирует в расположенных в нём странах, а когда у нас лето, то она растёт в Южном.

Хотя на мой вопрос, понимаем ли мы, какова сезонность заболеваемости Covid-19, в Европейском бюро ВОЗ не смогли ответить, сказали: «Пока не знаем».

Иммунная система тех людей, которые уже переболели, например, «свиным» или «птичьим» гриппом, более устойчива к Covid-19?

— Увы – совсем нет. Это кардинально разные вирусы.

Сейчас многие люди находятся в подавленном психологическом состоянии из-за неизвестности и потока негативной информации о коронавирусе. Это влияет на их иммунитет?

— Да, подавленное психологическое состояние всегда влияет на сопротивляемость организма. И нужно об этом заботиться: слушать музыку, которая нравится, смотреть весёлые фильмы, поддерживать друг друга.

Новый вирус – угроза только для старшего поколения. Вот об этих людях нужно позаботиться в первую очередь.

Пандемия коронавируса когда-нибудь пройдёт. Можно ли предвидеть новые пандемии и заранее как-то к ним подготовиться? Или это будет каждый раз по-новому?

— Учитывая то, что численность людей на планете неуклонно растёт, ВОЗ ещё до появления Covid-19 разрабатывала планы готовности к пандемиям. И, конечно, в следующий раз это может быть по-новому.

Надежда Юрченко, Киев

Фото: Вадим Грига

Как сообщала Одесса News, бывший председатель совета директоров компании Microsoft, один из богатейших богачей планеты, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал конец «шатдауна» из-за коронавируса через 6-10 недель при лучшем сценарии.