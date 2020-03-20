Мэр Одессы просит активистов помочь в борьбе с беспределом застройщиков

19 марта Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с представителями общественных организаций и инициативных групп одесситов для обсуждения вопросов резонансных строек в городе.

Как сообщает официальный сайт города, речь шла, в первую очередь, о возведении многоэтажных зданий на территории бывших санаторно-оздоровительных комплексов, в секторе индивидуальной жилой застройки и прибрежной зоне и возможных меры воздействия городской власти и общественных организаций на недобросовестных застройщиков, которые могут быть приняты в рамках полномочий городской власти.



Мэр Одессы проинформировал, что на данный момент управление Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Одесского горсовета фактически не имеет права проводить проверки объектов строительства и реконструкции, поскольку в Украине проходит ликвидация ГАСИ.



Также, признал мэр, фактически не осуществляется проверка полноты данных, приведённых заказчиком строительства, а также их достоверность при электронной регистрации разрешительных документов и документов о готовности объектов к эксплуатации, которые осуществляются на онлайн-сервисе «Электронного кабинета застройщика».



В сложный переходный период, когда не будет инспекционного контроля над строительством, мерой воздействия на застройщика является объединение усилий городской власти с общественностью, — считает городской голова.



Геннадий Труханов поручил своему заместителю Сергею Подгайному объединить все озвученные на встрече вопросы в тематические блоки, чтобы потом вместе с общественностью разработать механизмы, которые позволят повлиять на стройки, ведущиеся с нарушениями нормативно-правовых актов.



Также городской голова пригласил участников встречи принять участие в разработке изменений в Генеральный план города и корректировке историко-архитектурного плана города.



Как сообщала Одесса News. Президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники в сфере строительства «настроили небоскрёб» из коррупционных схем, и объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Фото и видео: «Одесса»