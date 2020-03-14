К радости частных предпринимателей: ГАСИ будет ликвидирована

Президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники в сфере строительства «настроили небоскрёб» из коррупционных схем, и объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом он сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров, сообщает Укринформ.

«Наиболее болезненным остаётся злоупотребление при строительстве именно больших объектов. Поэтому мы ликвидируем монополию в сфере градостроительства. Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: мы ликвидируем ГАСИ», — сказал Зеленский.

Он уверил, что отныне процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным влиянием чиновников на принятие таких решений.



Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Кабмин инициирует отмену процедуры выдачи разрешений на строительство и введёт госконтроль на этапе ввода объекта в эксплуатацию.

«Разрешение перед началом строительства — это, конечно, ерунда. Об этом говорят все участники строительного рынка. Это разрешение должно быть отменено, и мы к этому движемся. Единственная контрольная точка, которуя будет контролировать государство, — это введение здания, сооружения, объекта в эксплуатацию и соответствие его нормам, параметрам, ГСН (государственным строительным нормам — авт.) и всем требованиям законодательства», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что вместо этого правительство введёт персональную — имущественную и уголовную — ответственность всех участников процесса за качество строительства и соответствие объекта всем предусмотренным требованиям. По словам Премьер-министра, процедура выдачи разрешений перед началом строительства будет действовать в Украине до внесения соответствующих изменений в законодательство.

Кроме того, отметил Шмыгаль, правительство также введёт страхование ответственности в строительной отрасли: аттестованных и сертифицированных лиц, заказчика перед третьими лицами за нанесённый строительством ущерб, а также подрядчика (жизни и здоровью работников, работы опасных механизмов).

Кабмин на своем заседании 13 марта принял проекты постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо неё отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

«Сегодня ГАСИ — это структура, соединившая в себе много функций: и лицензирование, и контроль, и надзор, и разрешения… Мы приводим структуру архитектурно-градостроительной области в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. Создаём три органа центральной власти», — подчеркнул Шмыгаль.

В частности, в Украине будут созданы Государственная сервисная служба по градостроительству, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, Государственное агентство по техрегулированию, которое будет заниматься обновлением государственных строительных норм и введением параметрической системы в строительной отрасли, а также Государственная инспекция по градостроительству, которая будет выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

Шмыгаль отметил, что все эти службы будут созданы к сентябрю.

Как сообщала Одесса News, 6 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с представителями компаний, ведущих строительную деятельность в Одессе.

Фото: Укринформ