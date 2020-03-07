Мэр Одессы пытается влиять на недобросовестных застройщиков

6 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание с представителями компаний, ведущих строительную деятельность в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с недавними изменениями в законодательстве Украины.



Также прошло обсуждение вопросов строительства в городе социально значимых объектов, многоуровневых парковок и пожарных депо, развития дорожно-тротуарной сети внутри жилых кварталов.



«Чтобы оперативно реагировать, в том числе останавливать ведущиеся с нарушениями строительные работы, нам необходимо получить оценку самих строителей, коллегиально обсудить предложения, как мы вместе можем влиять на недобросовестных застройщиков», — прокомментировал Геннадий Труханов.



В ближайшее время планируется провести повторное совещание и обсудить предложения застройщиков.

Геннадий Труханов представил также нового «смотрящего» за строительной сферой в Одессе — заместителя городского головы Сергея Подгайного.



Как сообщала Одесса News, прокуратура Одесской области выявила факт нарушения градостроительного законодательства при проведении работ по реконструкции жилого дома в 10-этажное многоквартирное здание по улице Балковской в ​​Одессе и приостановила строительство.

Фото: «Одесса»