Приезжают часто, обещают много: чего ожидать одесситам от визита министра образования

8 июля министр образования и науки Сергей Шкарлет побывал с рабочим визитом в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что во время визита министр побывал в Одесском учебно-воспитательном комплексе №125 и интересовался ходом реформы системы школьного питания.

«Необходимо способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей», — заявил Сергей Шкарлет.

Глава министерства также отметил, что в школе выполнили капитальный ремонт и закупили техническое оборудование для пищеблока.

«Среди новаций – в заведении шведский стол. Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозного питания для учащихся первых–четвёртых классов. Наша общая цель – повысить общий средний уровень питания: от качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ», – сказал Шкарлет.

Сопровождавший Шкарлета городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что считает задачей городской власти сделать школы комфортными для учеников.

«Большевик, Кривая Балка, Слободка… Ещё до 2014 года эти микрорайоны считались депрессивными. Мы постепенно улучшаем качество жизни в них и начинаем с учебных заведений. Наша задача – сделать школы своеобразными культурными и спортивными центрами: современными, красивыми и комфортными для учеников. Конечно, помимо внешнего вида школ, особое внимание мы уделяем питанию школьников. И нам приятно, что наша работа оценена на таком высоком уровне. Кроме того, я рад, что членам нашего общественного совета при департаменте образования удалось озвучить министру вопрос о проблемах детей, нуждающихся в безглютеновом питании, ведь этому вопросу в Одессе также уделяется особое внимание, и совсем скоро дети, которые в этом нуждаются, будут получать соответствующее питание», – сказал Труханов.

Встретился со Шкарлетом и глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Как сообщает пресс-служба ОГА, ключевым вопросом, которые они обсудили, был вопрос передачи здания по улице Троицкой, пострадавшего в результате пожара 4 декабря 2019 года, в коммунальную собственность территориальной громады города Одессы. По словам Гриневецкого, именно здесь планируется разместить государственный архив Одесской области.

Министр сказал, что держит этот вопрос на личном контроле и на данный момент ведутся переговоры с руководством Национальной академии наук Украины для окончательного и скорейшего решения этого проблемного вопроса.

Сергей Гриневецкий затронул проблему финансирования капитального ремонта в рамках программы Президента «Большая стройка» плавательного бассейна и лаборатории живучести и здания спортивного комплекса Национального университета «Одесская морская академия», а также возможность передачи учебно-парусного судна «Дружба» Министерством образования другому министерству — Минобороны для нужд Военно-Морских Сил Украины. Это судно с 2001 года стоит в Практической гавани Одесского порта в состоянии незавершённого ремонта. Требуется ещё 115 миллионов гривен для его завершения.

Ежегодно практическое обучение на судне проходят около 500 курсантов младших курсов. Ввод в эксплуатацию УПС «Дружба», — добавил руководитель области, — обеспечит проведение полноценной плавательной практики курсантов в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты и приведёт к повышению престижа Украины, как морской державы.

Заместитель председателя Одесской ОГА Светлана Фабрикант сводила министра в научную библиотеку Одесского национального университета имени И.И.Мечникова — одну из старейших научных библиотек Украины, фонд которой составляет около 4 млн книг и периодических изданий, хранит 120 тысяч редких и ценных изданий, инкунабулы, уникальные личные коллекции, в том числе книжные собрания семьи Воронцовых и коллекцию книг графа А.Г. Строганова, редкие издания 1920-х годов, комплекты одесских газет XIX века, личные архивы профессоров университета.

Фабрикант доложила министру, что сегодня состояние книгохранилищ и здания ставит под вопрос не только работу заведения, но и дальнейшее хранение раритетов.

«Состояние самого здания просто ужасно. Для функционирования сооружения недостаточно средств, которые уже неоднократно выделялись Одесским национальным университетом имени И. И. Мечникова, это надо делать совместными усилиями ОНУ, общества и государства», — подчеркнула Светлана Фабрикант.

Чтоб визит Министра не выглядел сплошным забиванием гвоздей с проблемами, Фабрикант преподнесла и сладкую пилюлю в виде открытия учебно-практического центра «Машинист холодильных установок» на базе государственного учебного заведения «Одесский центр профессионально-технического образования» (ОЦПт). Это уже 30-й центр в учреждениях профессионального и профессионально-технического образования области, созданный за средства государственного, областного бюджетов и средства социальных партнёров.

В центре будут обучаться 45 учеников, из которых 30 займутся первичной подготовкой. Соискатели образования проходят производственную практику и трудоустраиваются на предприятиях города, а также начинают собственный бизнес.

«Открытие нового учебно-практического центра — это ещё один шаг в развитии профессиональной (профессионально-технического) образования в пределах государственно-частного партнёрства, создаёт новые возможности для соискателей образования и перспективы плодотворного сотрудничества с социальными партнёрами в сфере образования», — отметил во время открытия центра Сергей Шкарлет.

Кстати. ОЦПт — экспериментальное учебное заведение, которое предоставляет инклюзивное профессиональное образование детям с особыми образовательными потребностями (с нарушениями слуха).

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