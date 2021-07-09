Кому в Одессе 10 июля отключат свет

10 июля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Головковская улица — 21/23 — с 08:30 по 19:00

Михайловская площадь — 13, 15, 19 — с 08:30 по 19:00

Михайловская улица — 15 — с 08:30 по 19:00

переулок Ониловой — 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14 — с 08:30 по 19:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — с 09:00 по 17:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — с 09:00 по 17:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — с 09:00 по 17:00

Старицкого улица — 12 — с 09:00 по 19:00

Старобазарный сквер — 3 — с 08:30 по 19:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — с 09:00 по 17:00

Щорса улица — 132/1, 132/2, 134, 144, 144/1, 144/2, 146 — с 09:00 по 19:00.

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