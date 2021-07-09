SkyUp отменил рейс Одесса–Салоники через два дня после его открытия

Украинская авиакомпания SkyUp приняла решение отменить рейсы сообщением Одесса–Салоники.

Об этом 8 июля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в авиакомпании, первый рейс в Грецию состоялся 6 июля. Обратный рейс в Украину будет выполнен согласно расписанию 13 июля.

Пассажирам последующих рейсов, которые выполняться не будут, в SkyUp предложили два варианта: пересесть на рейс из Киева с теми же датами вылета либо запросить возврат средств.

Как пояснили в авиакомпании, причиной такого решения стала недостаточная загруженность рейсов.

Изначально в SkyUp планировали летать на этом маршруте раз в неделю – по вторникам.

Как сообщала Одесса News, с 29 мая из Одессы в столицу Армении можно отправиться каждые вторник и пятницу.

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