Одесситам предлагают слетать в Ивано-Франковск и отпраздновать там Новый год

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) объявила о запуске рейсов Одесса — Ивано-Франковск.

Так, как сообщается на официальном сайте компании, перевозить пассажиров по такому маршруту будут 25 декабря, 8 января и каждое воскресенье, начиная с 16 января. Цены на билеты стартуют от 2065 гривен в одном направлении (с багажом и учётом всех сборов).

«Новая полётная программа позволит жителям Южной Украины посетить заснеженные Карпаты, насладиться приятным зимним отдыхом и воспользоваться важным бонусом во время «лыжного» перелёта», — сообщил перевозчик.

Так, МАУ предоставляет клиентам возможность дополнительно забронировать к указанной в билете норме багажа одно место для бесплатного перевоза лыжного снаряжения.

Как сообщала Одесса News, украинская авиакомпания Azur Air Ukraine открыла с 25 ноября новый рейс из Одессы в египетский город Марса-эль-Алам на побережье Красного моря.

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