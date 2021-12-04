Почему в Украине 1 декабря не произошёл госпереворот

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он владеет информацией о готовящемся государственном перевороте, позволило предотвратить его.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает LIGA.net.

По его словам, заговорщикам неудобно захватывать «почту и телеграф», когда на них направлены все взгляды.

Подоляк считает, что настроение в украинском обществе начало меняться благодаря дискуссии главы государства о том, во что пытаются вовлечь отдельных влиятельных украинцев.

Общество, продолжил советник главы ОПУ, стало уделять больше внимания возможным негативным сценариям для Украины, деструктивным действиям олигархов и связанных с ними политиков.

Также, отметил Подоляк, более очевидны теперь интересы политиков, которые хотят сделать ставку на протесты, связанные с их попытками сохранить коррупционный, клановый и олигархический тип государства.

Как сообщала Одесса News, в ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова.

«Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине», – сказал он.

Ахметов обвинения Зеленского назвал «сплошной ложью».

Арахамия 1 декабря в кулуарах парламента заявил, что через несколько недель Служба безопасности Украины обнародует новую информацию о возможном государственном перевороте в Украине.

Бывший нардеп Геннадий Москаль считает, что «госпереворот» – это частные разборки лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с его бизнес-партнёрами.

Директор Украинского института будущего Андрей Илларионов сказал, что «госпереворот, о котором твердит Зеленский, — вымысел».

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