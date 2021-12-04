Реконструкция причала №7 Одесского морпорта выполнена на 69%

По состоянию на 1 декабря объём строительных работ на объекте реконструкции причала №7 Карантинной гавани Одесского морского порта составляет 69%.

Об этом сообщают в инженерной службе Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

Отмечается, что завершён цикл работ по устройству основания новой причальной стенки, в частности, забетонирован и обустроен швартовными устройствами 80-метровый участок верхнего строения причала, пробурены грунтовые анкеры, проведены отсыпка и уплотнение песка, другие работы.

«Администрация Одесского порта находится в постоянном взаимодействии с подрядчиком в вопросах обеспечения графика выполнения работ, – комментирует начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим Лапай. – Строительные работы на пусковом комплексе №2 ведутся поточным методом с соблюдением всех технологических требований и учётом опыта подобных операций на первом пусковом комплексе причала №7. Потоковый метод позволяет приступать к следующему этапу работ на одних участках при продолжении работ на предыдущих».

Согласно графика, в ближайшее время подрядчик приступает к устройству монолитной бетонной разгрузочной плиты, подготовке основания для монтажа железнодорожных и подкрановых путей, прокладке инженерных сетей, подготовке территории в тылу причала для устройства покрытия складской зоны. Эти работы запланированы к реализации в 2022 году.

Кстати. Строительство причалов Бакалейной набережной Одесского морского порта осуществлено в течение 1870-1888 годов. В 60-х годах ХХ века по проекту института «ЧерноморНИИпроект» была осуществлена ​​реконструкция набережной, в процессе которой три причала были трансформированы в одну причальную линию. В то время это был самый современный причал, которому впоследствии присвоили номер 7. При своей длине в 357,4 м он стал одним из самых больших на Северо-Западном побережье Чёрного моря.

В 2013 году нормативный срок эксплуатации причала №7 исчерпан. После обследования гидротехнического сооружения специалистами ЧерноморНИИпроекта было принято решение о необходимости его капитальной реконструкции. Проект реконструкции утверждён распоряжением Кабинета министров Украины 27.09.2017 г.

Длина причала после реконструкции увеличится на 29 метров и достигнет 386 метров. Общий объём работ по проекту разделён на три пусковых комплекса: ДК №1 – реконструкция 163,32 м причала, ДК №2 – реконструкция оставшихся 223,19 м, ДК №3 – дноуглубление акватории до 13,5 м от «0» Одесского порта.

Первый участок реконструированного причала (пусковой комплекс №1) был введён в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Фото: АОМП

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